DJ PTA-Adhoc: FORIS AG: FORIS initiiert Gründung eines Prozessfinanzierungsfonds

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bonn (pta/19.03.2024/14:30) - Der Bonner Prozessfinanzierer FORIS AG hat sich heute entschieden, die Liechtensteinische CAIAC Fund Management AG zu beauftragen, einen Prozessfinanzierungsfonds aufzulegen. Vorbehaltlich der Zulassung des Fonds durch die Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht FMA soll neben CAIAC als AIF-Manager und Fonds-Administrator die in Wien ansässige Centris Capital AG als Portfoliomanager fungieren. FORIS intendiert neben ihrer Rolle als Fonds-Promoterin auch als Fachberaterin des Fonds zu fungieren. Zudem wird FORIS einen Anteil an dem Fonds zeichnen.

Die FORIS AG hat vor 25 Jahren die Prozessfinanzierung im deutschen Markt eingeführt und finanziert seither überwiegend Verfahren mit mittelgroßen Streitwerten aus eigenen Mitteln. Über den Prozessfinanzierungsfonds sollen sich Anleger künftig am Modell der Prozessfinanzierung von großen Verfahren beteiligen können. Dies eröffnet FORIS die Möglichkeit, jenseits der Finanzierung von Verfahren im mittleren Segment künftig auch Finanzierungen mit hochvolumigen Streitwerten annehmen zu können. Diese werden bereits heute nachgefragt. Für FORIS stellt dieser Schritt eine deutliche Erweiterung des Finanzierungsspektrums dar.

Der Fonds-Start ist für Mitte des Jahres anvisiert.

