Im vergangenen Jahr sind die Preise für Wohneigentum in Deutschland in den meisten Regionen deutlich gefallen - besonders stark in den Metropolen. Wo die Preise für Eigentumswohnungen real, also unter Berücksichtigung der Inflationsrate, noch gestiegen sind, zeigt der Postbank Wohnatlas 2024. Im vergangenen Jahr hat der Abwärtstrend bei den Immobilienpreisen hierzulande weiter an Fahrt aufgenommen. In der Mehrheit der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte sind die Preise deutlich zurückgegangen ...

