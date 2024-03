Angesichts sinkender Frachtraten und zunehmender Überkapazitäten wünschen sich die großen Reedereien die Corona-Zeit zurück. Die Margen sinken teilweise unter das erträgliche Maß, was die Branche in eine prekäre Lage bringt. Frachtraten in Richtung Normalisierung und die Sehnsucht nach Corona-Frachtraten Der Drewry World Container Index (WCI), ein Barometer für die Frachtraten im Containerverkehr, zeigt seit Ende ...

