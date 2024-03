Die Nintendo 64 wurde in den 1990er Jahren mit klobigen Röhrenfernsehern betrieben. Ein Bastler hat sie jetzt jedoch mit einer VR-Brille zum Laufen gebracht. Das Ergebnis seht ihr hier. Der Youtuber James Lambert hat seine Nintendo 64 in eine funktionierende VR-Konsole umgewandelt. Er hatte an seiner Konsole bereits einen USB-Anschluss installiert, über den sie Daten von einer VR-Brille empfangen kann.AnzeigeAnzeige Für das VR-Erlebnis entschied ...

Den vollständigen Artikel lesen ...