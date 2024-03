Der italienische Schnellladestationen-Hersteller Alpitronic hat einen neuen Entwicklungsstandort in Ottobrunn bei München eröffnet. Der mittlerweile fünfte Standort besteht aus der Software- und Systementwicklung sowie Vertrieb und Marketing. Bis Ende letzten Jahres verfügte das Unternehmen bereits über Standorte in Bozen und Bergamo in Italien sowie Charlotte in den USA. Im Januar dieses Jahres folgte die Eröffnung eines Entwicklungsbüros in Bologna. ...

