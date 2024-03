Die Aktie von Delivery Hero konnte sich in den letzten Wochen deutlich von ihrem Anfang Februar markierten Tiefststand absetzen, doch in den vergangenen Tagen haben die Bullen wieder etwas geschwächelt. Am Dienstag belegt sie mit einem Plus von mehr als zwei Prozent aber wieder die Pole Position im MDAX.Rückenwind liefern dabei insbesondere die Neuigkeiten zum Rückkauf von Wandelanleihen, die der Essenslieferdienst am Vorabend veröffentlicht hat. Demnach steige der beabsichtigte Rückkaufbetrag von ...

