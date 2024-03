© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar



Der Preis für Bitcoin ist letzte Nacht an der BitMEX-Börse kurzfristig bis auf 8.900 US-Dollar abgesackt! Die Hintergründe.In der Nacht von Montag auf Dienstag erlitt Bitcoin an der Kryptowährungsbörse BitMEX einen kurzen beispiellosen Absturz. Die beliebteste Kryptowährung sackte binnen weniger Minuten bis auf 8.900 US-Dollar ab, während die Preise an anderen Börsen deutlich über 60.000 US-Dollar blieben. Die Talfahrt begann um 23:40 Uhr deutscher Zeit und innerhalb von zwei Minuten fielen die Preise nach Angaben der Charting-Plattform TradingView auf 8.900 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Anfang 2020. Die Erholung erfolgte ebenso schnell, und die Preise erholten sich bis 23:50 Uhr …