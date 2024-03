Goldpreis: Fed-Notenbanksitzung wirft Schatten voraus - 2.200 Dollar im Blick

Vor der möglicherweise wegweisenden Fed-Notenbanksitzung gehen Goldanleger lieber auf Nummer sicher und ziehen sich zurück. Zu groß ist offensichtlich die Furcht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Insbesondere die Powell-Rhetorik dürfte am morgigen Abend auf Interesse stoßen.

Eine Feinunze des Edelmetalls kostet am Nachmittag laut IG-Indikation rund 2.151 Dollar und damit 0,35 Prozent weniger im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages. Leitzins dürfte in den USA weiter unverändert bleiben - Anleger hoffen auf Zinssenkungen im Sommer Mit großer Spannung dürften Investoren den morgigen Fed-Leitzinsentscheid (19:00 Uhr) und die anschließende FOMC-Pressekonferenz mit Jerome Powell (19:30 Uhr) unter die Lupe nehmen.

Das "Fed-Watch-Tool" aus dem Hause der CME Group taxiert die Chance für eine Zinspause einen Tag vor der Sitzung auf 99,0 Prozent. Erst für die Sitzungen im Juni (55,2 Prozent) und Juli (48,9 Prozent) rechnen Marktakteure verstärkt mit einer ersten Zinssenkung um 25 Basispunkte.

Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen könnte zinslosen Anlagen wie etwa dem Goldpreis in die Karten spielen. Sollten besagte Zinssenkungsfantasien allerdings gedrosselt werden, dürften Anleger angesichts ambitionierter Kurshöhen möglicherweise den Rückzug antreten.

Bereits in der vergangenen Woche waren die US-Verbraucherpreise mit 3,2 Prozent höher ausgefallen als die Erwartungen (3,1 Prozent). Die für die Fed maßgebliche Kernrate der Teuerung lag mit 3,8 Prozent ebenfalls höher als die Prognosen (3,7 Prozent), allerdings unter dem Vormonatswert aus Januar.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

