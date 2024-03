In einer Studie haben Forscher:innen herausgefunden, dass Astronaut:innen besonders häufig unter Kopfschmerzen leiden. Das liegt allerdings nicht am Stress des Jobs. Forscher:innen der Leiden-Universität in den Niederlanden haben insgesamt 24 Astronaut:innen der europäischen, amerikanischen und japanischen Raumfahrtbehörden zu einer besonderen Studie eingeladen. Innerhalb von 26 Wochen im All sollten sie protokollieren, wie oft und wann sie Kopfschmerzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...