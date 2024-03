In Deutschland wächst der Sustainable-Finance-Markt weiter. Doch inzwischen entwickelt sich stärkerer Gegenwind. Manche können die Buchstaben ESG nicht mehr hören, andere sind resigniert ob der Komplexität und der überbordenden regulatorischen Anforderungen. Wie es nun weitergeht und wo die größten Stolpersteine sind, diskutieren diese Experten. Im Gespräch Dr. Fabian Lander, Head of Corporate Finance, Vonovia SE Gabriele Tennagels, Director Finance & Credit Risk, RWE AG Alexandra Themistocli, Head of Sustainability DACH, SEB Moderation Antonia Kögler, Redaktionsleiterin bei DerTreasurer und Redakteurin bei FINANCE, F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH