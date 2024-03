EQS-News: ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG verlängert Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Hubert Spechtenhauser vorzeitig um ein weiteres Jahr Frankfurt am Main, 19. März 2024 - Der Aufsichtsrat der ProCredit Holding AG hat heute beschlossen, den Vertrag mit dem Vorsitzenden des Vorstands Hubert Spechtenhauser vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Ende Februar 2026 zu verlängern. Das Kontrollgremium setzt damit auf Kontinuität in der Führung der ProCredit Gruppe und bekräftigt mit dieser Personalentscheidung seine Anerkennung für die erfolgreiche strategische Führung und das Erreichen ausgezeichneter Geschäftsergebnisse. "Hubert Spechtenhauser hat als Vorsitzender des Vorstands die Entwicklung der ProCredit Gruppe in überzeugender Weise vorangetrieben. Dies umfasst auch die künftige strategische Ausrichtung der ProCredit Gruppe, die im Rahmen des Capital Markets Day detailliert vorgestellt werden wird. Wir freuen uns sehr, dass er dem Wunsch des Aufsichtsrats gefolgt ist und sich bereit erklärt hat, seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr zu verlängern. Damit ist sichergestellt, dass er die strategische Weiterentwicklung der ProCredit in den kommenden zwei Jahren wesentlich begleiten kann. Dabei wünschen wir ihm und dem gesamten Vorstand weiterhin viel Erfolg", so Rainer Ottenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG. Hubert Spechtenhauser (Jahrgang 1962) ist seit November 2021 für die ProCredit Holding tätig. Er wurde am 1. März 2022 in deren Vorstand berufen, dessen Vorsitz er zum 1. November 2022 übernahm. Als Vorsitzender des Vorstands verantwortet er die Bereiche Corporate Office, Group Communications, Legal sowie Group and PCH Internal Audit. Hubert Spechtenhauser betont: "Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen in mich. Ich werde alles daran setzen, die ProCredit Gruppe weiter strategisch und operativ im Sinne unserer Impact-Orientierung voranzubringen. Gemeinsam mit meinen Kolleg*innen im Vorstand und allen Mitarbeiter*innen werden wir weiter kontinuierlich daran arbeiten, dass ProCredit auch in Zukunft erfolgreich ist und wir unsere Positionierung am Kapitalmarkt auch in 2024 weiter festigen können. In diesem Zusammenhang freue ich mich darauf, unsere strategischen Initiativen und Ambitionen für das Geschäftsjahr 2024 und darüber hinaus am 21. März 2024 im Rahmen unseres zweiten Kapitalmarkttags näher vorzustellen." Die beruflichen Stationen von Hubert Spechtenhauser umfassten vor seinem Wechsel zur ProCredit Gruppe unter anderem Geschäftsleitungspositionen innerhalb des UniCredit Konzerns, des Konzerns der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sowie des Commerzbank-Konzerns. Er verfügt über umfangreiche Expertise in den Bereichen Konzernentwicklung, Corporate Governance, Risikomanagement und Finance, sowie in den Geschäftsfeldern Asset Management, Leasing und Investitionsfinanzierung. Der Capital Markets Day 2024 der ProCredit Holding findet am Donnerstag, den 21. März 2024, um 13:00 Uhr statt. Alle Interessierten können sich über den folgenden Link für die Veranstaltung registrieren und virtuell teilnehmen: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/capital-markets-day/ Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-Mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die strategischen Investoren Zeitinger Invest GmbH und ProCredit Staff Invest GmbH & Co KG (Investment-Vehikel für ProCredit Mitarbeiter), die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD). Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

