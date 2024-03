Die Unterhaltung zwischen KI-Chatbot und euch ist nicht so privat, wie ihr vielleicht glaubt. Sicherheitsforscher:innen ist es gelungen, Antworten der KI-Helfer zu entschlüsseln und lesbar zu machen. Deren Macher:innen wissen davon nichts. Seid vorsichtig mit dem, was ihr eurem Chatbot anvertraut. Zwar ist die Unterhaltung zwischen Nutzer:innen und ChatGPT und Co. in der Regel verschlüsselt, Sicherheitsforscher:innen haben nun allerdings eine Möglichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...