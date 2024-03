Auch elektrische Carsharing-Autos müssen irgendwann geladen werden, das ist logisch. Dass es bei der Kundschaft offenbar noch etwas Aufklärungsbedarf gibt, zeigt ein kurioses Foto aus München. Dort hat E-Auto-Tester Robin Engelhardt, der auch für electrive Fahrberichte schreibt, einen ganz besonderen Fall entdeckt. Am Ladepark an der BayWa-Zentrale hat er einen VW ID.3 des Carsharing-Anbieters Miles abgelichtet, der an der Schnellladesäule mit Wechselstrom ...

