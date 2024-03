SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032) kämpft weiterhin mit den Folgen des Unfall an der Copler Mine. Selbst das ordentliche Berichtsjahr 2023 ( SSR Mining - Dividende ausgesetzt - Ergebnis tritt in Hintergrund )geriet angesichts von weiterhin 9 vermissten Menschen selbstverständlich in den Hintergrund. Der Bericht musste verschoben werden, die Dividende wurde ausgesetzt. Auch wenn zum Vorfall und zum weiteren Vorgehen bezüglich der Mine noch keine Neuigkeiten weitergegeben wurden, so gab es doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...