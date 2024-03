Die Aktie von Rheinmetall stand am Dienstag erneut auf der Gewinnerseite im DAX und hat zeitweise mehr als 2,5 Prozent zugelegt. Dabei hat der Kurs an die jüngste Rekordfahrt angeknüpft und einen neuen Höchststand von 489,40 Euro markiert.Allein seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus bei Rheinmetall inzwischen auf fast 70 Prozent. Damit ist der Industrie- und Rüstungskonzern die unangefochtene Nummer 1 im DAX. Auf den Rängen folgen Daimler Truck mit einem Plus von 40,0 Prozent und SAP mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...