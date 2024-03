FRANKFURT (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der schwer gewichteten Siemens-Aktien haben am Dienstag höhere Gewinne im Dax verhindert. Zum Handelsschluss verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,31 Prozent auf 17 987,49 Zähler, womit er sich von seinem am Nachmittag erreichten Tagestief mit einer gleichzeitig steigenden Wall Street wieder nach oben absetzen konnte.

Das Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei 18 039 Punkten bleibt damit nah. Ob der Dax aber vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, Großbritannien und der Schweiz im Verlauf der Woche über seine Bestmarke klettern kann, bleibt abzuwarten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Dienstag fast ein halbes Prozent auf 26 245,89 Punkte.

In der Woche der Notenbanken gab es in Japan bereits die erste Zinsentscheidung. Die japanische Zentralbank habe mit der ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren ihren Rubikon überschritten, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Tokioter Börse nahm die erwartungsgemäße Kehrtwende heraus aus der Negativzinspolitik aber mit Kursgewinnen gelassen hin.

Als Bremse für den Dax wirkten Kursverluste von Siemens in Höhe von 5,8 Prozent. Auf einer Investorenkonferenz hatte sich Finanzchef Ralf Thomas etwas verhalten zum Geschäftsfeld Digitale Industrie (DI) geäußert, an das große Erwartungen geknüpft sind./ajx/mis

