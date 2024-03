Budapest, Ungarn, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) -Ja, Wasser ist das beliebteste Ready-to-Drink (RTD)-Getränk der Welt. Jetzt steht diese Kategorie vor einem revolutionären Wandel, angeführt von einer europäischen Megafabrik, die bereit ist, die Standards in der Getränkeindustrie neu zu definieren. Lassen Sie uns die Meisterschaft hinter der Einführung dieses innovativen Produkts entdecken.Sie haben diese Innovation in vier Schlüsselelemente gefasst.Das Herzstück dieser Innovation ist ein fortschrittliches Ultrafiltrationssystem, bei dem modernste mehrstufige Technologien zum Einsatz kommen, darunter Hydronomic-Ultrafiltration und Umkehrosmose. Dieses System gewährleistet die Entfernung von Verunreinigungen auf mikroskopischer Ebene, was zu einem Wasser von außergewöhnlicher Klarheit und Reinheit führt. Das Ergebnis ist nicht nur optisch reines Wasser, sondern auch ein Wasser, das einen außergewöhnlich erfrischenden Geschmack bieten soll.Zweitens stellt das Werk das CrystalTower-Verfahren vor, eine neuartige Innovation, die die Wasseraufbereitung in neue Bereiche vorantreibt. Diese geschützte Methode, bei der Wasser durch mehrschichtige Quarzkristalle und Aqeeq-Steine fließt, ist von alten Traditionen inspiriert, steht aber in ihrer modernen Ausführung für sich.Bei diesem Projekt geht es nicht nur um technologischen Fortschritt, sondern auch darum, einen Hauch von Hollywood-Glamour zu verbreiten. Eine der berühmtesten und stylishsten Schauspielerinnen Hollywoods (ihr Name wird noch nicht verraten) hat dieses neue Projekt unterstützt und wird die Protagonistin sein, was es auf eine ganz neue Ebene hebt. Ihr Charisma und ihr Engagement spiegeln die Werte der Marke wider und machen sie für die Verbraucher weltweit noch attraktiver.Zudem setzt das Unternehmen auf die Verwendung von Aluminiumverpackungen und hebt deren doppelten Nutzen hervor: Sie sind umweltfreundlich, da sie unendlich oft recycelt werden können, und können zu einem gesünderen Lebensstil beitragen, da sie eine Alternative zu Plastik darstellen. Diese Entscheidung spiegelt den wachsenden Wunsch der Verbraucher nach Produkten wider, von denen man glaubt, dass sie besser für den Planeten sind und unser eigenes Wohlbefinden berücksichtigen.Dieses bahnbrechende Projekt, das im Mai 2024 in die Massenproduktion gehen soll, stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu sauberem Trinkwasser dar. Die europäische Megafabrik nimmt bereits erste Aufträge aus Schwellenländern entgegen, und die ersten Rückmeldungen von Branchenexperten deuten darauf hin, dass dies eine außergewöhnliche Gelegenheit für jeden in der Branche sein könnte.www.floewater.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-beliebteste-ready-to-drink-rtd-getrank-der-welt--neu-erfunden-302093300.htmlPressekontakt:Máté Pap; papp.mate@hellenergy.hu; Kontakt-Nr.: +36 20 351 2486Original-Content von: Floewater, www.floewater.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173891/5739226