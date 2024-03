Amsterdam, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) -Niederländisches Unternehmen für den Lebenszyklus von Immobilien automatisiert Prozesse und gewinnt mit einer vernetzten Plattform bessere ErkenntnisseLister Buildings, ein führendes niederländisches Unternehmen für den Lebenszyklus von Immobilien, das sich auf biobasierte Kreislaufwirtschaft-Immobilien spezialisiert hat, hat sich für die Asset-, Investitions- und Immobilienverwaltungssoftware von Yardi entschieden, um sich auf das Wachstum vorzubereiten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung hochwertiger nachhaltiger Immobilien in den Niederlanden und Deutschland.Mit den Lösungen der Yardi® Commercial Suite (https://www.yardi.co.uk/products/yardi-commercial-suite/) und Yardi® Investment Suite (https://www.yardi.co.uk/products/yardi-investment-suite/) kann das Unternehmen Daten zentralisieren und die Verwaltung seines vielfältigen Portfolios optimieren. Mit detaillierten Daten und vorausschauenden Erkenntnissen kann Lister Buildings die Leistung von Anlagen (https://www.yardi.co.uk/products/elevate/) verbessern, indem es Kosten senkt, Risiken ausgleicht und Erträge steigert. Die Yardi-Plattform wird auch die Investitionsbuchhaltung (https://www.yardi.co.uk/products/investment-accounting/) digitalisieren, das Berichtswesen automatisieren und das Risiko durch ein transparentes Schuldenmanagement (https://www.yardi.co.uk/products/debt-manager/) mindern."Yardi wird für uns ein großer Gewinn sein, um bessere Berichte und Einblicke in unser Portfolio zu erhalten", sagte Koen Broeders, Finanzleiter von Lister Buildings. "Mit der End-to-End-Plattform können wir die Kommunikation zwischen den Teams verbessern und die Schwierigkeiten, die durch unzusammenhängende Systeme entstehen, beseitigen, um die Effizienz zu steigern. Außerdem können wir damit die Wirkungsberichte, die wir für unsere Aktionäre erstellen, automatisieren.""Unsere Plattform wird Lister Buildings dabei helfen, Transparenz in seine Daten zu bekommen und Risiken mit einer einzigen Quelle der Wahrheit zu mindern", sagte Neal Gemassmer, Vizepräsident und Geschäftsführer für Internationales bei Yardi®. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lister Buildings und darauf, das Unternehmen beim Erreichen seiner Ziele zu unterstützen."Sehen Sie, wie Yardis End-to-End-Immobilientechnologie (https://www.yardi.co.uk/) Ihnen helfen kann, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Kommunikation mit den Beteiligten zu verbessern.Informationen zu Lister BuildingsLister Buildings ist ein niederländisches Lebenszyklusunternehmen im Bereich Immobilien für Familien und HNWI. LB konzentriert sich auf nachhaltige Immobiliensegmente mit hohem Standard, um Wirkung zu erzielen, aber mit einem klaren Risikoprofil. Neben der Initiierung neuer Fonds ist LB auch als Immobilienentwickler, Investor und Asset Manager von Immobilienportfolios tätig, an denen es selbst beteiligt ist. Weitere Informationen finden Sie unter listerbuildings.com.Informationen zu YardiYardi® entwickelt branchenführende Software für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen auf der ganzen Welt. Mit mehr als 9.000 Mitarbeitern arbeitet Yardi gemeinsam mit seinen Kunden daran, bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen darüber, wie Yardi für die Zukunft gerüstet ist, finden Sie unter yardi.co.uk.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2365121/Lister_Buildings.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/737275/4600418/Yardi_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lister-buildings-nutzt-die-end-to-end-immobiliensoftware-von-yardi-302093295.htmlPressekontakt:Martin Gedny,Yardi Systems Inc.,+44 (0) 1908 308400 | Martin.Gedny@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130272/5739225