Wenn die jetzige Debatte lächerlich ist, was ist dann das laute Nachdenken von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über Bodentruppen in der Ukraine und von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich über ein "Einfrieren" des Krieges? Ist es nicht richtig, dass Nato-Staaten zur Abwechslung mal Putin drohen? Und ist es zu verteufeln, wenn ein Sozialdemokrat händeringend nach einer Idee sucht, wie dieser schreckliche Krieg enden könnte? Mützenich müsste allerdings eine Strategie nachliefern, wie Unterdrückung, Folter und Vergewaltigungen in von Russland besetzten Gebieten verhindert werden könnten und wie weit Sicherheitsgarantien von EU und Nato für die dann halbwegs freie Ukraine reichen würde.



