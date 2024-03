Berlin (ots) -



Eine verächtliche Figur - so nennt ein Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" den SPD-Politiker Rolf Mützenich, weil der sich für ein Einfrieren des Ukraine-Krieges einsetzt. Von Feigheit ist in dem Kommentar die Rede, von der Weigerung, Opfer zu bringen. Das steht symptomatisch für die immer aggressivere Auseinandersetzung über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und westliche Waffenlieferungen. Wenn die "FAZ" den SPD-Fraktionschef sogar als "Chamberlain unserer Tage" bezeichnet, ist das Rufmord und überschreitet die Grenze des politischen Anstands - Neville Chamberlain war jener britische Premier, der sich zunächst nachsichtig gegenüber Hitler zeigte und diesem die Annexion des Sudetenlands ermöglichte.



Wir sollen lernen: Putin gleich Hitler, Putin-Versteher gleich Hitler-Versteher. Eine einzige Infamie. Die verhindern soll, dass über eine Mitverantwortung des Westens für diese Weltkrise und über schwierige Wege zum Frieden anstelle von Durchhalteparolen auch nur nachgedacht wird. Und das ist wirklich verachtenswert.



