© Foto: picture alliance / imageBROKER | Firn



Seit Jahresbeginn haben sich die Kakao-Preise mehr als verdoppelt. Ein Ende der Rallye ist nicht in Sicht, da eine hohe Nachfrage einem knappen Angebot gegenübersteht.Die Kakao-Futures haben sich in weniger als drei Monaten verdoppelt, da sich der rasante Aufwärtstrend fortsetzte und die hohen Schokoladenpreise vor Ostern wieder in den Vordergrund rückten. Der umsatzstärkste Kontrakt in New York stieg in der Spitze um 5,9 Prozent auf 8.493 US-Dollar pro Tonne, den höchsten jemals verzeichneten Wert, zeigen Bloomberg-Daten. Im Handelsverlauf gab er einen Teil der Gewinne wieder ab und pendelte um die Marke von 8.200 US-Dollar. Zwar kaufen die Hersteller die Bohnen Monate im Voraus, …