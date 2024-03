Boise, Idaho und London, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) -Clearwater PRISM aggregiert auf einfache Weise Multi-Asset-Anlagedaten von Kunden und ermöglicht so Wachstum und ein differenziertes KundenerlebnisClearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-basierten Daten-, Investmentmanagement-, Buchhaltungs-, Reporting- und Analyselösungen, gab heute bekannt, dass Aegon (https://www.aegonam.com/) Asset Management (Aegon AM) Clearwater PRISM für seine globalen Kundenreportinganforderungen implementiert hat. Aegon AM ist ein aktives globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mrd. EUR (Stand: 31. Dezember 2023).Clearwater PRISM bietet eine moderne und benutzerfreundliche Lösung, die ein differenziertes Kundenerlebnis gewährleistet. Die Flexibilität und Skalierbarkeit der SaaS-basierten Kundenberichtslösung von Clearwater wird Aegon AM dabei unterstützen, seinen Kundenstamm zu erweitern und die Vermögensströme zu steigern. Darüber hinaus trägt das sofort einsatzbereite Datenmodell von Clearwater dazu bei, die Risiken zu verringern, die mit groß angelegten IT-Entwicklungsprogrammen verbunden sind, die umfangreiche Mittel und Ressourcen erfordern."Wir freuen uns, unsere Beziehung zu Clearwater zu stärken und unsere digitale Transformation mit einem hochmodernen Datenzentrum zu beschleunigen. Mit Clearwater PRISM kann unser Kundenservice-Team schnell auf hochwertige Portfoliodaten zugreifen und Kundenanfragen auf Abruf beantworten", so Mike Tumilty, Leiter des operativen Geschäfts bei Aegon AM."Dies ist eine Geschichte über den Aufbau einer geschätzten Partnerschaft mit einem Kunden und das Recht, diese Partnerschaft zu erweitern", sagte Sandeep Sahai, Geschäftsführer von Clearwater Analytics. "Wir freuen uns, dass ein Branchenführer wie Aegon AM Clearwater PRISM erfolgreich als All-in-One-Lösung für das Investment Reporting seiner Kunden einsetzt. Clearwater PRISM gibt Vermögensverwaltern die Erkenntnisse an die Hand, die sie benötigen, um ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten."Clearwater PRISM ist eine führende Plattform zur Kundenberichterstattung für Vermögensverwalter, die einen umfassenden Überblick über ihre plattformübergreifenden Portfolios erhalten möchten. Die Clearwater PRISM-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Informationen über mehrere Buchhaltungssysteme, Analyseplattformen und Datenquellen hinweg zu konsolidieren und so eine umfassende Lösung für die Kundenberichterstattung zu schaffen. Wenn Sie mehr über Clearwater PRISM erfahren möchten, wenden Sie sich noch heute an einen unserer Experten (https://clearwateranalytics.com/talk-to-an-expert/?utm_medium=press-release&utm_source=cision&utm_campaign=aegon_prism).Informationen zu Aegon Asset ManagementAegon Asset Management ist ein aktiver globaler Investor mit 385 Anlagespezialisten, die ein Vermögen von 338 Mrd. USD* für einen weltweiten Kundenstamm von Pensionsplänen, öffentlichen Fonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices und Stiftungen verwalten und beraten.Informationen zu Clearwater AnalyticsClearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer Single-Instance- und Multi-Tenant-Architektur bietet Clearwater prämierte Lösungen für die Planung von Anlageportfolios, Performance Reporting, Datenaggregation, Abgleich, Rechnungswesen, Compliance sowie Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 7,3 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten zu tätigen, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlageformen umfassen. Weitere Informationen zu Clearwater erhalten Sie auf der Unternehmens-Website unter clearwateranalytics.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_v3_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clearwater-fuhrt-prism-erfolgreich-bei-aegon-asset-management-ein-und-unterstutzt-damit-das-geschaftswachstum-302093395.htmlPressekontakt:Susan Ganeshan,Marketingleiterin bei Clearwater | +1 208-433-1200 | press@clearwateranalytics.comOriginal-Content von: Clearwater Analytics, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155365/5739235