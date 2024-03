Die Fortschritte von BlueBotics erweitern die Führungsposition der ZAPI GROUP in der Automatisierung und Elektrifizierung von Materialtransporten

Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung, kündigte heute an, dass es auf der LogiMAT 2024 seine Lösungen für die Materialtransport- und Elektrifizierungsbranche vorstellen wird. Auf der Veranstaltung gibt die ZAPI GROUP die Expansion von BlueBotics, einem Unternehmen der ZAPI GROUP und führend in der autonomen Navigationstechnologie, bekannt. BlueBotics hat sich mit Pramac, einem weltweit führenden Anbieter von Lager- und Fördertechnik, zusammengeschlossen und seine ANT Server Mission und Flottenmanagement-Software erweitert. Diese Meilensteine stärken die Position der ZAPI GROUP als umfassender Anbieter von autonomer Navigation und AGV-Flottenmanagement für die Elektrifizierung.

"Die Expansion von BlueBotics ist ein aufregender Meilenstein, da die ZAPI GROUP ihre Fähigkeiten weiter ausbaut, um den globalen AGV- und Materialtransportsektor zu bedienen", sagte Lloyd Gomm, Global Marketing Director der ZAPI GROUP. "BlueBotics' konsequente Innovation im Bereich der Navigationssoftware ermöglicht es dem Unternehmen, das Spektrum der Lösungen und integrierten Systeme, die unseren OEM-Kunden zur Verfügung stehen, zu erweitern. Die LogiMAT bietet die Gelegenheit, diese Entwicklungen und andere Produktinnovationen der Branche vorzustellen."

Die ZAPI GROUP stellt auf der LogiMAT 2024 in Stuttgart vom 19. bis 21. März in Halle 6, Stand 6C61 aus. Sie bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Erstausrüster mit einer Reihe von Elektrifizierungs- und Automatisierungslösungen für Materialtransportmaschinen und -roboter, darunter Wechselrichter und Steuerungen, Elektromotoren, Hochfrequenz-Batterieladegeräte und Zubehör. Zu den Unternehmen, die Innovationen in den Bereichen FTS und Materialtransport anführen, gehören BlueBotics, Zapi, Inmotion Technologies, Delta-Q Technologies, Zivan, Schabmüller, 4E Consulting, Best Motor und ZTP.

Auf dem Stand der ZAPI GROUP auf der LogiMAT kündigt das BlueBotics-Team die Agilität seiner ANT-Server-Flottenmanagement-Software an, mit der nicht nur mehr als 100 "ANT-gesteuerte" Kundenfahrzeuge gesteuert werden können, sondern jetzt auch VDA 5050-konforme AGVs und AMRs. Das Unternehmen wird auch den X-ACT HYBRIX Roboter von Pramac vorführen, eine neue Reihe von X-ACT mobilen Logistikrobotern, die von der neuesten Version der BlueBotics Software angetrieben werden, als Teil der Vorführung der AGV/AMR Flotte auf dem Stand.

"Wir freuen uns, unser Angebot an autonomen Navigations- und AGV-Flottenmanagementlösungen weiter ausbauen zu können", sagte Dr. Nicola Tomatis, CEO von BlueBotics. "BlueBotics hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von autonomen Lösungen für eine Vielzahl von mobilen Roboterplattformen. Diese Lösungen ergänzen die bestehenden Systemintegrationskapazitäten der ZAPI GROUP, treiben die Elektrifizierung voran und verbessern den Zugang der OEMs zu robusten Lösungen für die Materialflussautomatisierung."

Die ZAPI GROUP hat kürzlich Branchenführer auf ihrer jährlichen virtuellen Konferenz The Future of Electrification empfangen. Es war das dritte Jahr, in dem das Unternehmen die Veranstaltung ausrichtete, die darauf abzielte, Bildung und Innovationen für die Elektrifizierung in seinen Schlüsselindustrien zu fördern.

Um mehr über die ZAPI GROUP und ihre Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie sie auf der LogiMAT 2024 (Halle 6, Stand 6C61).

Über die ZAPI GROUP

Mit einem hochintegrierten Produktportfolio, das Motion Controller, Elektromotoren, Hochfrequenz-Batterieladegeräte und autonome Navigationssoftware für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst, bereitet die ZAPI GROUP den Übergang in eine vollelektrische Zukunft vor. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Besessenheit, den Erfolg seiner Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar.

Weitere Informationen über die Gruppe finden Sie unter www.zapigroup.com.

