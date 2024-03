Nachdem Rheinmetall am Freitag hervorragende Zahlen und einen noch besseren Ausblick vorweisen konnte, nahm die Rallye an den Märkten ihren Lauf. Darauf reagierten recht schnell auch die Analysten, welche bei dem Titel zu weiten Teilen nur noch wenig Aufwärtspotenzial erkennen. Der Begeisterung an den Märkten tut das bisher aber keinen Abbruch.Anzeige:Eher vorsichtig zeigt sich beispielsweise die Deutsche Bank, wenn es um die Aktie von Rheinmetall (DE0007030009) geht. Zwar vergibt das Institut nach wie vor eine Kaufempfehlung. Das Kursziel wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...