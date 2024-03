Die Mega-Rallye des Bitcoins im Zuge der Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs veranlasst sogar Bitcoin-Bullen ihre Erwartungen zu erhöhen. Vorhang auf.Geoff Kendrick, Leiter der Forschungsabteilung für digitale Vermögenswerte bei Standard Chartered, sagt in einer Mitteilung an Kunden, dass er seine bereits hohen Schätzungen für die Entwicklung des Bitcoins anhebt. "Wir heben unsere seit langem bestehende Preisschätzung von 100.000 US-Dollar auf 150.000 US-Dollar an, da sich die ETF-Zuflüsse bisher schneller auf den Bitcoin-Preis ausgewirkt haben." Diese Prognose von 150.000 US-Dollar wäre laut Coin Metrics mehr als doppelt so hoch wie das Rekordhoch des Bitcoins von fast 74.000 US-Dollar. Die …