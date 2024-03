Jetzt kommt es drauf an: Kommt es zum Crash oder zur nächsten Rallye beim MSCI World ETF? Warum der Mittwoch so entscheidend wird und was ETF-Anleger unbedingt beachten sollten. In den vergangenen Wochen und Monaten war der MSCI World-ETF einfach sehr gut gelaufen. Das alte Rekordhoch von Anfang 2022 wurde schon Anfang Februar übertroffen und der ETF legte in der Spitze nochmal 5 Prozent obendrauf. Wir hatten ja schon vor Monaten geschrieben, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...