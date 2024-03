Mit Unterstützung des Gurobi Solvers erleichtert das Optimierungswerkzeug von KLM die Erstellung langfristiger Crewpläne und die schnelle Anpassung an unerwartete Änderungen.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision Intelligence Technologie, gab heute bekannt, dass sein Solver CrewVision, das innovative Tool, das von KLM Royal Dutch Airlines (KLM) in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group (BCG) entwickelt wurde, um die langfristige Crewplanung für Fluggesellschaften zu erleichtern.

Mit CrewVision ist es einfach, optimale Fünfjahrespläne für die Besatzung zu erstellen und dabei kritische Faktoren zu berücksichtigen, wie z. B. Änderungen der Branchenvorschriften, der Flotten, des Einstellungsbedarfs und der Schulungsanforderungen eine deutliche Verbesserung gegenüber der vorherigen Prognose von neun Monaten. Mit der Unterstützung durch den Solver von Gurobi können diese Fünfjahrespläne nun innerhalb weniger Stunden erstellt werden, anstatt einer ganzen Woche. So kann KLM mehr Zeit für die strategische Planung ihrer langfristigen Vision aufwenden.

Vor der Entwicklung von CrewVision verwendete KLM ein Altsystem zur Durchführung von Analysen, wobei die Daten über mehrere Quellen verteilt waren. Insgesamt dauerte die Bearbeitung eines Zyklus eine Woche. Mit CrewVision reduziert sich diese Zeitspanne auf einige Stunden.

"Das Schöne an Gurobi ist, dass wir leicht mit verschiedenen Parametern und Schwellenwerten experimentieren können. Wir können viele verschiedene Durchläufe machen, um zu sehen, was noch akzeptabel ist. Obwohl wir das Problem also stark ausgeweitet haben, können wir immer noch eingreifen und erhalten schnell Ergebnisse, die recht gut sind", erklärt Tim Lamballais Tessensohn, Data Scientist bei KLM.

Dies hat die Geschwindigkeit ihres Entscheidungsprozesses drastisch erhöht und ermöglicht es ihnen, 20-30 Planungsszenarien pro Woche durchzuführen. Vor der Verwendung von Gurobi haben sie in der Regel nur ein Programm verwendet.

Neben der Bewältigung des Pilotenmangels möchten sie CrewVision als Nächstes einsetzen, um andere Herausforderungen zu meistern, darunter den Mangel an Bodenpersonal, Ingenieuren und Wartungstechnikern.

"Ich denke, wir können jetzt dynamischer auf die Volatilität des Marktes reagieren", sagt Lucille Witmans, Senior Account Manager von KLM für die Partnerschaft mit BCG. "Wir können jetzt für eine Reihe von Szenarien planen, anstatt nur ein einziges Szenario zu berücksichtigen."

"Gurobi ist stolz darauf, KLM mit den Werkzeugen auszustatten, die es ermöglichen, einen dynamischeren, reaktionsschnelleren Ansatz für den Flugbetrieb nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen. Diese Erfolgsgeschichte ist ein Beweis dafür, dass die Technologie der Entscheidungsintelligenz die Art und Weise, wie Fluggesellschaften arbeiten und für die Zukunft planen, revolutionieren kann", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Gurobi KLM dabei hilft, in nur wenigen Stunden optimale, langfristige Crew-Pläne zu erstellen, besuchen Sie die Fallstudien-Seite.

Über die KLM-BCG-Partnerschaft

KLM Royal Dutch Airlines (KLM) und die Boston Consulting Group (BCG) vereinen das beste Fachwissen im Bereich Airline Operations Management, um eine erstklassige Lösung für die Geschäftsumgestaltung zu bieten und den Teams an der Frontlinie KI-basierte Lösungen zur Verfügung zu stellen, die volle Transparenz in Echtzeit über die Auswirkungen jeder Geschäftsentscheidung bieten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.airlineoperations.ai.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence-Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Asien. Mehr als 2.500 globale Kunden aus über 40 Branchen arbeiten mit Gurobi, darunter SAP, Air France und die National Football League sowie über 80 der weltweit führenden Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonieren Sie +1 713 871 9341.

