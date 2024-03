Brescia, Italien, 19. März 2024 (ots/PRNewswire) -Die vierte Ausgabe der Coppa delle Alpi wurde heute vorgestellt. In diesem Jahr wird die Veranstaltung über das winterliche Gleichmäßigkeitsrennen für historische Fahrzeuge hinausgehen und sich zu einer Grand Tour von 5 Etappen entwickeln, die den gesamten Alpenbogen von Ost nach West durch Italien, Slowenien, Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, Deutschland und Frankreich durchqueren. Parallel zur Rennstrecke hat 1000 Miglia beschlossen, das Projekt The Grand Alpine Journey ins Leben zu rufen, einen Reflexionspfad, der die sozioökonomischen, anthropologischen und ökologischen Veränderungen der alpinen Makroregion darstellt.Als Protagonisten des sportlichen Wettbewerbs und aktive Teilnehmer des Projekts sind die Teilnehmer auf 30 Fahrzeuge beschränkt, zu denen 10 Besatzungen hinzukommen, die sich aus führenden Persönlichkeiten der fünf Makrothemen zusammensetzen, die an den verschiedenen Tagen behandelt werden: Landwirtschaft, Handwerk, Kultur, Energie und Tourismus. Mit Unterstützung des AAster Consortium, das die vorbereitende Studie für das Projekt durchgeführt hat, werden während der Mittag- und Abendessen an jedem Tag des Rennens ausführliche Gespräche mit lokalen Institutionen und Vertretern der besten Praktiken des Durchgangsbereichs organisiert. Neben der 1000 Miglia beteiligen sich an diesem Projekt die Università della Montagna, die Altagamma Foundation und die Aosta Valley Region. Der Entwurf der Reflexion wird aus einem kurzen Papier bestehen, das als Grundlage für das abschließende Forum am 4. Mai dienen soll.DIE ROUTE Nach der administrativen Kontrolle am Sonntag, den 28. April, in Triest,, fahren die Crews am Montag, den 29. April, nach Kranjska Gora,, wo das Mittagessen eingenommen wird, um dann über Tolmezzo zum Etappenziel Cortina zu gelangen. Am Dienstag, den 30., fahren die Autos durch das Gadertal, halten zum Mittagessen im Messner-Museum in Ripa (Bruneck), und überqueren die österreichische Grenze von Innsbruck nach Seefeld. Die dritte Etappe am Mittwoch, 1. Mai, führt nach Deutschland ( Garmisch), zurück nach Italien (Livigno) und endet in der Schweiz (Sankt Moritz). Am Vormittag des 2. Mai steht eine Pause in Vaduz, der Hauptstadt Lichtensteins, auf dem Programm, ein Mittagessen im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern und eine abendliche Ankunft in Gstaad. Am Freitag, den 3. Mai, wird die Tour nach Frankreich einreisen und in Chamonix zu Mittag essen, bevor sie nach mehr als 1600 Kilometern das Ziel in Courmayeur erreicht, wo am Samstag, den 4. Mai, die Konferenz stattfindet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2366520/Cantoni_Bonomi_Saottini_Piantoni.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2366519/4602939/COPPA_DELLE_ALPI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coppa-delle-alpi-2024-die-grosse-alpenrundfahrt-beginnt-in-triest-und-endet-in-courmayeur-302093571.htmlPressekontakt:Pressestelle - Claudio Saleri; press@1000miglia.it,+39 331 6133162Original-Content von: Mille Miglia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163748/5739253