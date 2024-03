Jericho, N.Y., 19. März 2024 (ots/PRNewswire) -Christopher Furlough leitet die technischen Dienste für Software und Firmware bei Ocean Tomo, einem Teil von J.S. Held.Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das mit Stolz sein 50-jähriges Bestehen feiert, begrüßt den Software- und Firmware-Experten Christopher Furlough bei Ocean Tomo, einem Teil von J.S. Held. Er gehört zu einem spezialisierten technischen Team, das technische Kompetenz, Patentexpertise und Geschäftssinn vereint, um als Partner von unternehmensinternen Gruppen für geistiges Eigentum (IP), externen Anwälten und Finanzinstituten komplexe Systeme zu erforschen. "Christopher Furloughs mehr als 30-jährige Erfahrung in der Extraktion und Analyse von eingebetteter Firmware, der Analyse von Softwarecode, der Extraktion und Analyse von Kodierungs- und Verarbeitungsfirmware, der Analyse von System- und Anwendungssoftware und der Analyse des Datenflusses in Unternehmen in einer Vielzahl von Programmiersprachen ist bei unseren führenden globalen Technologieunternehmen sehr gefragt", erklärt Chris Wichser, Senior-Geschäftsführer, der die Experten für technische Spezialdienstleistungen des Unternehmens leitet, auf der IPBC Europe 2024 in München.Christopher Furloughs Erfahrung mit Softwareanwendungen, einschließlich Prozessorsicherheit, Betriebssystemen, Netzwerken, Benutzeroberflächen und Gerätetreibern, in einer Vielzahl von Produkten und Software hat zu einem tiefen technischen Verständnis geführt. Chris Wichser fügt hinzu: "Seine Fähigkeit, Geräte und Systeme zu verstehen und zu analysieren, erfordert einen Ansatz auf Systemebene, bei dem die Hardware-Analyse (z. B. Schaltkreis- oder Prozessanalyse) eine Analyse auf Systemebene ergänzt, z. B. Funktionstests, Firmware-Analyse und Software-Analyse." Chris Wichser sagte weiter: "Christopher versteht, wie Hardware und Firmware/Software zusammenarbeiten, um die gewünschten Funktionen oder Aufgaben zu erfüllen, was eine wichtige Voraussetzung ist, um den Wert des geistigen Eigentums in den Systemen zu erschließen.""Die Ermittlung des Verwendungsnachweises (EoU) für patentierte Technologien kann kompliziert und potenziell kostspielig sein", erklärt Christopher Furlough. "Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, wie tief patentierte Funktionen in Produkte und Methoden eingebettet sind. Der Zugang zu Informationen über diese Funktionalitäten ist oft schwierig und erfordert spezielle Techniken und Werkzeuge", fügt er hinzu. In seinem Papier Software and Firmware Analysis, Reverse Engineering & Testing for Establishing Evidence of Use or Non-Use, Software/Firmware Development und Reverse Engineering untersucht der Experte Christopher Furlough drei Hauptansätze, die bei der Suche nach EoU üblicherweise verwendet werden:- Analyse der öffentlich zugänglichen Informationen- Geräte-, System- und Anwendungstests- Reverse-EngineeringDas Papier steht hier zum Download bereit: https://oceantomo.com/download-software-firmware-white-paper/.Der Weg zur Aufdeckung von EoU für patentierte Technologien beginnt mit der Zusammenstellung des erforderlichen Fachwissens, einschließlich IP, Prüfung und/oder RE, sowie des technischen Fachwissens in der Technologie von Interesse. Dieser vielseitige Ansatz verbindet die Analyse öffentlich zugänglicher Daten, strenge Tests und ausgefeilte Reverse-Engineering-Techniken und trägt so zu einem umfassenden Verständnis der patentierten Funktionen und ihrer Umsetzung in Produkten und Methoden bei.Durch das IEEE und IEEE-CS engagiert sich Christopher für die Ausbildung der nächsten Generation von Software- und Firmware-Experten und fördert ein besseres Verständnis dafür, wie Hardware und Firmware/Software zusammenarbeiten, um die gewünschten Funktionen oder Aufgaben zu erfüllen, was eine wichtige Voraussetzung für die Erschließung des Wertes von geistigem Eigentum im Bereich Systeme (einschließlich eingebetteter Systeme) ist. Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten, die dabei helfen, J.S. Held zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte, und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakt:
Kristi L. Stathis
Global Public Relations
J.S. Held
+1 786 833 4862
Kristi.Stathis@jsheld.com

Original-Content von: J.S. Held, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163310/5739256