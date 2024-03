Berlin (ots) -Die Bundesregierung wird kommenden Montag beim Treffen der EU-Umweltminister in Brüssel dem EU-Renaturierungsgesetz zustimmen. Das hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (B'90/Grüne) in der ARD-Talksendung "maischberger" angekündigt. "Die deutsche Zustimmung zu diesem Gesetz steht. Das wird kommen", sagte Lemke. Sie wisse nicht, wie die anderen EU-Mitgliedsstaaten stimmen wollen, "aber die deutschen Regierung stellt sich da nicht quer".Die Umweltministerin betonte, die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ampel-Koalition seien ausgeräumt. "Wir hatten noch mal in der letzten Phase Diskussionen und Nachfragen. Die sind alle ausgeräumt worden", sagte die Grünen-Politikerin. Die FDP hatte - ähnlich wie beim Lieferkettengesetz, der Verordnung gegen Zwangsarbeit und der Richtlinie zum Gewaltschutz für Frauen - Widerstand gegen das EU-Renaturierungsgesetz angekündigt."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5739261