Erläutert COOLMAX® und THERMOLITE® EcoMade-Fasern, die aus Textilabfällen hergestellt werden

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen für Bekleidung, hat seine Teilnahme an Seminaren angekündigt, die während der Performance Days Munich am 20. und 21. März in Deutschland stattfinden. Die Seminare befassen sich mit dem aktuellen Stand des Recyclings von Polyester aus Textilabfällen und werden von Accelerating Circularity veranstaltet, einer handlungsorientierten Non-Profit-Organisation, die sich auf Textil-zu-Textil-Recycling-Systeme im kommerziellen Maßstab konzentriert.

Jean Hegedus, The LYCRA Company's Director of Sustainable Business Development, will be a panelist at Performance Days from March 20 to 21 in Munich, Germany. (Photo: Business Wire)

Jean Hegedus, The LYCRA Company's Director of Sustainable Business Development, wird an der Podiumsdiskussion zum the Recycled Polyester Database Launch teilnehmen, die in der Reality Zone an jedem Messetag von 15 bis 16:30 Uhr stattfindet. Die Plattform bringt Polyester-Recycler und Stoffhersteller zusammen, die textile Rohstoffe in ihre Prozesse und Produkte integrieren.

Im Anschluss an die Präsentation werden die Podiumsteilnehmer über die Herausforderungen bei der Verwendung von Textilabfällen und deren Bewältigung diskutieren. Dann werden sie sich in Gruppen aufteilen, um Marken und Einzelhändlern die Möglichkeit zu geben, direkt mit den Anbietern zu sprechen und mehr Details zu erfahren.

The LYCRA Company ist führend in der Entwicklung von Spezialpolyesterfasern aus Textilabfällen und bietet seit 2021 COOLMAX® und THERMOLITE® EcoMade Fasern aus 100 Textilabfällen an. Diese Fasern sind von gleichwertiger Qualität und in Form von Stapelfasern, Filamenten und Isolationsfasern erhältlich. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, von Sportbekleidung über Outdoor-Kleidung bis hin zu Socken und Konfektionskleidung.

Damit die Kunden die Vorteile der Beschaffung von Produkten aus Textilabfällen erkennen, hat The LYCRA Company im vergangenen Jahr die neue Werbekampagne "Waste for Good" mit dem Slogan "Don't Waste this Opportunity" gestartet. Die Botschaft fördert die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Bekleidungs- und Textilindustrie mit COOLMAX® und THERMOLITE® EcoMade Technologien.

"Wir sind Accelerating Circularity dankbar für die Ausrichtung dieser Veranstaltung und dafür, dass sie die Notwendigkeit unterstrichen hat, Textilabfälle als Rohstoff einzusetzen und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass unsere Industrie ihren eigenen Kreislauf schließen kann", sagte Hegedus. "Dies ist besonders wichtig, da recycelte Flaschen in den nächsten Jahren knapp werden und die Abfüller daran arbeiten, den Nachschub für ihre eigenen Recyclingbemühungen zu sichern."

Besuchen Sie die COOLMAX® EcoMade und THERMOLITE® EcoMade Technologie-Websites, um mehr zu erfahren.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how, seine Marketingunterstützung und seinen LYCRA ONE-Marktplatz bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

COOLMAX® und THERMOLITE® sind Marken von The LYCRA Company.

