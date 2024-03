Ohne Begleitschutz der Fed droht den USA eine Staatsschuldenkrise. Gleichzeitig steigt der Inflationsdruck. Die Absicherung: Gold! Sichern Sie sich jetzt Ihre Mega-Chance bei Edelmetallen!

dieses Video wurde vor dem eigentlichen Ausbruch des Goldpreises am Freitag, den 1. März aufgenommen.

Quelle: StockCharts.com_Tageschart vom 08.03.2024

Die Marke von 2.000 US$ pro Unze hält sich sehr gut, und es scheint ein Aufwärtstrend erkennbar zu sein. Der Goldpreis hat eine Aufwärtsumkehrformation mit einem kurzfristigen Ziel von 2.090 bis 2.150 US$ gestartet. Steigt der Preis nachhaltig über 2.180 US$, ergibt sich aus der Formation von Dezember 2023 bis März 2024 ein starkes Kaufsignal und ein Kursziel von 2.440 USD.

Goldpreis-Ausbruch - Diese Goldproduzenten bieten einen guten Hebel

Deshalb macht es auch Sinn, sich mittelgroße Goldproduzenten anzuschauen, die Geld verdienen, Schulden zurückzahlen oder wenig oder keine Schulden haben. Denn diese tollen Unternehmen sind zum Winterschlussverkaufspreis zu haben. Einige Favoriten nennen wir im Video.

Fazit:

Genau jetzt ist der richtige Moment um in Goldaktien zu investieren! Das alte Allzeithoch konnte endlich überwunden werden, die Stimmung bei den Investoren steigt merklich und die äußeren Begleitumstände sprechen auch für das goldene Edelmetall. Ein Blick in diese Goldaktien lohnt sich!

