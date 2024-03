Hangzhou, China, 20. März 2024 (ots/PRNewswire) -Am 19. März gab SolaX Power offiziell bekannt, dass die Firma Partner von Borussia Dortmund, einem berühmten deutschen Fußballverein, geworden ist. Dies ist das erste Mal, dass Borussia Dortmund mit einem PV-Energiespeicherunternehmen zusammenarbeitet. Diese internationale Kooperation ist ein wichtiger Schritt für SolaX bei der Förderung der globalen grünen Energiewende und gibt gleichzeitig der nachhaltigen Entwicklung des Fußballgeschäfts neuen Schwung.Als einer der einflussreichsten Fußballvereine in Deutschland und Europa hat Borussia Dortmund eine lange Geschichte und eine große Fangemeinde. Unter den Bundesliga hat der BVB bislang achtmal die Meisterschale an sich gerissen und bereit 1966 hat der als erste deutsche Mannschaft den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Der Verein hat zahlreiche Erfolge in nationalen und internationalen Wettbewerben errungen und ist für sein einzigartiges Jugendtrainingssystem und die Förderung junger Talente bekannt. Die Leidenschaft und Hingabe für den Fußball wird durch das unermüdliche Streben von SolaX nach grüner Energie ergänzt.Seit dem Eintritt in den europäischen Markt hat SolaX Power breite Anerkennung und Respekt für seine innovativen Technologien und zuverlässigen Produkte im Bereich der photovoltaischen Energiespeicherung gewonnen. In Deutschland hat SolaX Power eine hervorragende Marktposition und eine hohe Reputation. Die effizienten Energielösungen von SolaX decken nicht nur den Energiebedarf von Haushalten und Unternehmen, sondern tragen auch zum Ziel der Klimaneutralität bei.SolaX Power wurde 2012 gegründet und ist ein international anerkannter Hersteller von Photovoltaik-Energiespeichersystemen und -produkten. Die Firma bietet PV-Energiespeicher-Wechselrichter, Speicherbatterien und netzgekoppelte Wechselrichter für Kunden weltweit an. Die Produkte von SolaX Power haben mehr als 500 nationale und internationale Zertifikate erhalten und werden in mehr als 80 Ländern und Regionen verkauft, darunter Deutschland, die USA, Japan usw. Am 3. Januar 2024 wurde SolaX Power erfolgreich am SSE STAR Market notiert.Durch die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund wird SolaX Power das globale Thema Fußball nutzen, um den internationalen Einfluss der Marke zu erhöhen und gleichzeitig das Konzept des grünen und nachhaltigen Lebens zu vermitteln. Die beiden Partner werden auf verschiedenen Ebenen zusammenarbeiten, z. B. bei der Stadionwerbung, bei Fan-Aktivitäten und bei Programmen zur sozialen Verantwortung, um die Kombination von Fußball und grüner Energie zu fördern und den Fans auf der ganzen Welt ein gesünderes und umweltfreundlicheres Erlebnis zu bieten.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BVB, um ein neues Kapitel in der grünen Entwicklung und im Sport aufzuschlagen, damit beide Parteien in eine bessere und nachhaltigere Zukunft gehen können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2365992/SOLAX_BVB.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310000/_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solax-power-wird-partner-des-fuWballvereins-borussia-dortmund-302093810.htmlPressekontakt:Jonathan Yu,jonathanyu@solaxpower.comOriginal-Content von: SolaX Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173893/5739280