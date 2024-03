Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Liebe Leser, liebe Leserinnen, kurz vor dem Ende der letzten Handelswoche beendete die Rheinmetall-Aktie eine kleine untergeordnete Korrektur und zog wieder an. Vorausgegangen waren eine Erklärung des Vorstands und eine Analystenempfehlung. "Wir schauen uns auch in den USA nach Zukäufen um", verkündete Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Donnerstag im Gespräch mit Analysten und fügte [...]

