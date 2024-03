Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat sich sehr nah an die Marke von 15 Euro geschoben. So nah, wie lange nicht. Das Jahr 2024 wird zum Triumphzug. Es ging schon um fast 24 % aufwärts. Mit dem Gewinn von 0,24 % am Dienstag verbessert sich die Situation weiter. Der Titel hat nun die Chance, den Analysten-Erwartungen gerecht zu werden. Die gehen davon aus, dass die Aktie auf 16,50 Euro [...]

