Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Unfassbar, wie sich Nel Asa derzeit an den Börsen präsentiert. Die Norweger haben am Dienstag einen massiven Rücksetzer erlitten. Der Titel verlor -,4,1 %. Isoliert betrachtet ist gar nicht so viel passiert. Tatsächlich aber sieht es nun sehr schlecht aus. Zum ersten Mal seit geraumer Zeit ist die Aktie wieder unter die Marke von 0,40 Euro gefallen. Dazwischen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...