Chevron, ein global agierender Energiekonzern, hat sich auf die Fahnen geschrieben, im Rahmen der weltweiten Energiewende umweltbelastende Emissionen entschieden zu bekämpfen. Durch Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) strebt das Unternehmen an seine CCUS-Ziele zu erreichen und so die Dekarbonisierung vieler Industrien zu ermöglichen, die für das tägliche Leben unerlässlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...