Recover, der weltweit führende Hersteller von recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen, gab heute die Eröffnung seiner neuesten Produktionsstätte in Vietnam bekannt, was einen bedeutenden Meilenstein im globalen Expansionsplan des Unternehmens darstellt. Die Anlage soll Anfang 2025 in Betrieb genommen werden, und durch die Pionierarbeit bei der groß angelegten Recycling-Technologie will Recover Nachhaltigkeit in großem Maßstab auf dem wachsenden vietnamesischen Textilproduktionsmarkt ermöglichen.

Recover pioneers its recycling technology in Vietnam. (Photo: Ana Palacios)

Der Standort der Fabrik in der Provinz Dong Nai wurde aufgrund der bedeutenden Rolle Vietnams in der globalen Textilindustrie als drittgrößter Textilexporteur der Welt strategisch gewählt. Mit dieser neuen Anlage positioniert sich Recover in der Nähe sowohl der Sortierung von Textilabfällen als auch der Produktionsbetriebe, wodurch die Kosten und der mit dem Transport verbundene ökologische Fußabdruck reduziert werden. Außerdem kann Recover als echter globaler Partner für die Anforderungen der Branche agieren und Marken in allen wichtigen Textilproduktionsmärkten einen zeitnahen und effizienten Zugang zu seinen Materialien bieten.

Die Fabrik wird sich über eine Fläche von fast 14.000 m² erstrecken und mit der hochoptimierten Recyclingtechnologie von Recover ausgestattet sein. Sie wird zunächst mit zwei hochmodernen Recyclinglinien betrieben und eine jährliche Produktionskapazität von 10.000 Tonnen bieten. Die Fabrik wird auch ein spezielles Recover-Labor umfassen, um in allen Anlagen eine gleichbleibend hohe Produktqualität und eine ständige Weiterentwicklung von Produkt und Verfahren zu gewährleisten.

Eines der Hauptprodukte der Anlage wird RMix sein, die Recyclinglösung von Recover für Baumwoll-Polyester-Mischungen. Dieses bahnbrechende Verfahren macht die Trennung von Fasern überflüssig, überwindet eine langjährige Herausforderung der Branche beim Recycling von Polycotton und bietet einen erheblichen nachhaltigen Vorteil in Bezug auf die Energieeffizienz.

"Unsere Expansion nach Vietnam ist ein entscheidender Schritt in unserem strategischen Geschäftsplan", sagte Anders Sjöblom, CEO von Recover . "Die Kreislaufwirtschaft ist derzeit ein unzureichend genutztes Instrument für die vietnamesische Textilindustrie. Indem wir unsere fortschrittliche Technologie an einen wichtigen Textilstandort bringen, verbessern wir nicht nur die Art und Weise, wie wir unsere Kunden bedienen, indem wir unsere globale Produktionspräsenz ausbauen, sondern schaffen auch einen positiven Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft in Vietnam."

Recover, mit Hauptsitz in Spanien, erweiterte seine Geschäftstätigkeit erstmals 2022 um eine zweite Produktionsstätte in Bangladesch. Die jüngste Anlage in Vietnam stellt den nächsten Schritt in den ehrgeizigen Expansionsplänen des Unternehmens dar, das auf die Erschließung neuer globaler Märkte abzielt, um die wachsende Nachfrage nach recycelten Materialien von Marken und Einzelhändlern weltweit zu decken. Mit einem Ruf, der auf Vertrauen, Nachhaltigkeit und technologischer Exzellenz beruht, hebt Recover den Industriestandard an eine Anlage nach der anderen.

Über Recover

Recover ist ein führendes Unternehmen für Materialwissenschaften und ein globaler Hersteller von hochwertigen Recycling-Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen mit geringer Umweltbelastung. Die hochwertigen, umweltfreundlichen und kostengünstigen Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Lieferkette für globale Einzelhändler und Marken hergestellt und bieten eine nachhaltige Lösung, um den Kreislauf der Mode zu schließen. Als Familienunternehmen in der vierten Generation mit einer 75-jährigen Geschichte in der Textilindustrie hat sich Recover zum Ziel gesetzt, seine firmeneigene Technologie zu skalieren, um einen nachhaltigen positiven Einfluss auf die Umwelt zu nehmen und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Akteuren des Wandels zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen.

