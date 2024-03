Intelsat hat heute einen strategischen Ausbau seiner Dienstleistungskapazitäten durch eine erweiterte Partnerschaft mit der Eutelsat-Gruppe im Zusammenhang mit der OneWeb Low Earth Orbit (LEO)-Konstellation des Unternehmens bekanntgegeben. Die Vereinbarung stellt eine bedeutende Entwicklung für Multi-Orbit-Satelliten-Konnektivitätslösungen dar und positioniert Intelsat an der Spitze der nächsten Welle der globalen Konnektivität.

Die Vereinbarung sieht eine Verpflichtung von 250 Millionen US-Dollar für LEO-Dienste in den ersten sechs Jahren vor, mit einer Option auf weitere 250 Millionen US-Dollar. Mit dieser Vereinbarung werden die LEO-Kapazitäten in das Lösungsangebot von Intelsat für seinen derzeitigen und künftigen Kundenstamm weiter ausgebaut und integriert.

"Wir arbeiten schon seit geraumer Zeit mit Eutelsat zusammen und nutzen die OneWeb LEO-Konstellation des Unternehmens, um eine Multi-Orbit-Lösung, hauptsächlich in der kommerziellen Luftfahrt, anzubieten", sagte Dave Wajsgras, CEO von Intelsat. "Wir sehen jetzt so viele zusätzliche Möglichkeiten für Kunden, von Multi-Orbit-Lösungen zu profitieren. Wir glauben, dass es im Interesse von Intelsat, Eutelsat und unseren Kunden liegt, die bereits bestehende Partnerschaft auszuweiten, zumal sie gut funktioniert und stark nachgefragt wird."

Im Rahmen der Partnerschaft wird Intelsat mit Eutelsat bei der Entwicklung der OneWeb-Konstellation der nächsten Generation zusammenarbeiten und direkte Beiträge zum Design und zu den Funktionen leisten, um sicherzustellen, dass die neue Konstellation über die Fähigkeiten verfügt, um den zukünftigen realen Kundenanforderungen gerecht zu werden.

Eva Berneke, Chief Executive Officer der Eutelsat Group, sagte: "Die erweiterte Partnerschaft mit Intelsat ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in die Fähigkeiten der OneWeb-Konstellation, sowohl heute als auch in Zukunft. Darüber hinaus wird deutlich, dass große Satellitenbetreiber in der heutigen Welt in der Lage sein müssen, ihren Kunden Multi-Orbit-Lösungen anzubieten."

Wajsgras von Intelsat fügte hinzu: "Unser Team ist davon überzeugt, dass unsere Erfahrung und unser GEO- und terrestrisches Netz kombiniert mit den Ressourcen, auf die wir über das OneWeb LEO-Netz der Eutelsat-Gruppe zugreifen werden, es Intelsat ermöglichen wird, die absolut besten und umfassendsten Kundenlösungen zur Unterstützung von Netzen, Behörden und Mobilitätssektoren zu liefern und unseren robusten Wachstumskurs zu unterstützen."

Über Intelsat

Das globale Expertenteam von Intelsat konzentriert sich darauf, Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und kommerziellen Kunden über das globale Netzwerk der nächsten Generation und die Managed Services des Unternehmens eine nahtlose und sichere satellitengestützte Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Durch den Betrieb einer der weltweit größten und modernsten Satellitenflotten und Konnektivitätsinfrastrukturen überbrückt Intelsat die digitale Kluft und ermöglicht es Menschen und ihren Tools, über Ozeane hinweg zu sprechen, über Kontinente hinweg zu sehen und durch den Himmel zu hören, um zu kommunizieren, zu kooperieren und zusammenzuleben. Seit seiner Gründung vor sechs Jahrzehnten ist das Unternehmen ein Synonym für die "Ersten" der Satellitenbranche im Dienste seiner Kunden und des Planeten. Die Mitglieder des Intelsat-Teams stützen sich auf ein Erbe der Innovation und konzentrieren sich auf die Bewältigung einer neuen Generation von Herausforderungen. Sie haben nun die "nächsten Ersten" im Weltraum im Visier, während sie die Branche umkrempeln und bei der digitalen Transformation der Branche führend sind.

Folgen Sie uns auf sozialen Medien

X LinkedIn Instagram YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240319020795/de/

Contacts:

Melissa Longo melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881