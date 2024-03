News von Trading-Treff.de DAX und Wall Street warten auf die FED-Sitzung, davor zeigt sich die Volatilität in einer engen Range. Tradingideen für Mittwoch 20.03.2024 18000 weiterhin der Deckel im DAX Seit genau einer Woche beschäftigt uns im DAX der Bereich um 18.000 Punkte. Dort wurde er erstmalig berührt und hat seitdem an jedem Tag seine Anziehungskraft gezeigt. Als Dreieck skizzierten wir gestern den Handelsbereich im DAX in der Morgenanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...