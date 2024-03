Der DAX ist am Dienstag knapp an der 18.000er-Marke gescheitert. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 17.987,49 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart am heutigen Mittwoch wird der deutsche Leitindex derweil kaum verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 17.969 Zähler.Im Blickpunkt steht am Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Hier wird vorerst noch keine Veränderung erwartet. Anleger erhoffen sich aber Hinweise darauf, wann mit der ...

