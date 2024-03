Die Eigentümer der BayernLB haben sich nach unseren Informationen mit der Aufsicht auf Eckpunkte für die geforderte Kapitalhärtung verständigt. Bis zur Sommerpause soll dazu ein Papier aufgesetzt und bis Jahresende fixiert werden. Es geht um eine vom Freistaat in den 1990er-Jahren in die BayernLabo geleistete Kapitaleinlage in Höhe von 612 Mio. Euro. Diese ist seither durch Rücklagen offenbar auf einen Wert von über 1 Mrd. Euro angewachsen. Die BaFin hatte im Rahmen des 2012 abgeschlossenen EU-Beihilfeverfahrens angekündigt, ...

