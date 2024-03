Eigentlich sollte es am Montagabend im Casino-Saal der Frankfurter Uni um ein wenig kontroverses Thema gehen. Agustín Carstens, Chef der BIZ, einer Art Dachverband der internationalen Notenbanken, sprach über den Wert des "Vertrauens" in der Geldpolitik. Notenbanker sind sich über dessen Bedeutung in der Regel schnell einig. Im sich anschließenden Dialog äußerte sich der BIZ-Chef dann aber zu einem deutlich umstritteneren Thema - der EU-Bankenunion. "Die Dynamik im Bankensektor in der Eurozone ist nicht so, wie sie sein sollte," konstatierte Carstens. Wenn sich daran etwas ändern solle, müsse es mehr Integration geben. Sprich: Die Kapitalmarkt- und Bankenunion. Damit traf er offensichtlich einen Nerv bei Bundesbank-Präsident Joachim Nagel. Dieser meldete sich gleich als erster Zuhörer zu Wort - und ließ viele im Saal aufhorchen. Nagel berichtete von seinen eigenen Erfahrungen mit dem Thema. "Als ich vor einigen Wochen nur erwähnt habe, dass wir die Bankenunion brauchen, habe ich einen gewissen Shitstorm abbekommen", ...

