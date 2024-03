The following instruments on XETRA do have their first trading 20.03.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.03.2024Aktien1 CA0888932013 Big Banc Split Corp. Pref2 US16842Q3083 Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. 9.50% Notes due 20253 AU0000306037 The Market Ltd.4 IT0005585861 Health Italia SpAAnleihen1 XS2791960664 E.ON SE2 DE000DW6AB12 DZ BANK AG3 US001084AR30 AGCO Corp.4 US001084AS13 AGCO Corp.5 XS2791973642 Banco de Sabadell S.A.6 IT0005586968 BPER Banca S.p.A.7 XS2790333889 Morgan Stanley8 XS2790333707 Morgan Stanley9 US69371RS983 Paccar Financial Corp.10 US91282CJU62 United States of America11 XS2791959906 E.ON SE12 DE000HLB55H4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB55D3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale