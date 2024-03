DJ PTA-News: VOQUZ Labs AG: Die VOQUZ Labs AG schließt einen Partnervertrag mit PwC Solutions GmbH Deutschland zur Vermarktung von remQ ab

Berlin (pta/20.03.2024/08:00) - Die VOQUZ Labs AG und die PwC Solutions GmbH Deutschland (PwC) mit Sitz in Frankfurt am Main, haben einen Partnervertrag zur Vermarktung von remQ - Business Inspector for SAP® Software abgeschlossen.

PwC bietet auf Basis von remQ ihrer breiten Kundenbasis in Deutschland die Errichtung eines digitalisierten Internen Kontrollsystems (IKS) an.

Die Implementierung des digitalen IKS beginnt mit der "Ist-Analyse", um - inklusive einer Top-Down-Risiko-Analyse - den aktuellen Status der Internen Kontrollen der Organisation zu bestimmen. Basierend auf dem Ergebnis erstellt PwC anschließend ein maßgeschneidertes IKS-Rahmenwerk, das klare Ziele, Kontrollen, Verantwortlichkeiten und KPIs definiert.

Durch diesen Ansatz wird das IKS nahtlos in die Unternehmensmanagementsysteme integriert. Dabei wird sichergestellt, dass es mit den Unternehmensplanungs- und Berichtsaktivitäten übereinstimmt. Diese umfassende Übersicht basiert auf den wesentlichen COSO-Elementen und gewährleistet eine gleichermaßen effektive und nachhaltige Implementierungsstrategie.

Die Basis für das gemeinsame Angebot bildet die Integration von remQ - Business Inspector for SAP® Software, ein intelligentes SAP Add-On, das darauf ausgelegt ist, Risiken durch automatische, systemgesteuerte Kontrollen zu minimieren. Optimiert für SAP ERP- und S/4HANA-Umgebungen, bietet remQ - Business Inspector for SAP® Software eine schnelle, verlässliche Lösung zur Verbesserung der Daten- und Transaktionskontrolle in allen Geschäftsbereichen - einschließlich Beschaffung, Buchhaltung, Inventar und Vertrieb. Durch die Identifizierung von Transaktionsfehlern und Betrug stellt remQ - Business Inspector for SAP® Software sicher, dass Unternehmen nicht nur den relevanten Compliance-Standards entsprechen, sondern ihre IKS Prozesse effizient und kostenoptimiert betreiben.

"Die Partnerschaft mit PwC ist für uns ein Meilenstein in der Vermarktung von remQ. Als Teil des Beratungsangebotes von PwC rund um das wichtige Thema IKS, wird remQ einer Vielzahl von Kunden vorgestellt werden. Die Partnerschaft mit einem renommierten Unternehmen wie PwC ist eine Auszeichnung für die Qualität und Effizienz von remQ.", so Martin Kögel, CEO, der VOQUZ Labs AG.

Über remQ - Business Inspector for SAP® Software remQ - Business Inspector for SAP® Software überwacht und steuert kontinuierlich Geschäftsprozesse für das Business Screening und die Automatisierung interner Kontrollsysteme. "remQ - Follow the Money" schützt den Umsatz und verhindert finanzielle Verluste in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, Beschaffung und Lohnbuchhaltung. "remQ Sanctions Compliance" hilft bei der Reduzierung von rechtlichen Risiken mit Geschäftspartnern durch deren Überprüfung anhand von globalen Sanktionslisten. Nutzen Sie unsere Lösungen, um Kosten zu sparen!

Über VOQUZ Labs AG: VOQUZ Labs ist führender Anbieter von SAP®-Softwarelösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre SAP®-Umgebung und ihre Geschäftsabläufe mühelos und kosteneffizient zu verwalten. Unser Portfolio besteht aus Produkten, die darauf ausgelegt sind, SAP®-Lizenzkosten zu senken, Compliance zu verbessern und Geschäftsverluste zu vermeiden. Wir liefern effizientes SAP®-Management durch die Kombination von innovativen Tools mit unserer umfassenden Beratungsexpertise in den Bereichen Lizenzberatung, Compliance und interne Kontrollen. Wir betreuen Kunden auf der ganzen Welt von unseren Büros in Amsterdam, Berlin, Kapstadt, Cluj-Napoca, Kuala Lumpur, Lausanne, London, Mexiko-Stadt, München, New York, Singapur und Stuttgart aus.

Disclaimer: Die Angaben in dieser Veröffentlichung stellen weder ein Angebot zum Erwerb von VOQUZ Labs Aktien dar, noch gelten sie als Aufforderung zum Kauf oder zum sonstigen direkten oder indirekten Handel.

