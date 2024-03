Der Impfstoffhersteller Valneva hat heute die Zahlen für 2023 bekanntgegeben. Demnach erreichte das Unternehmen im Jahr 2023 einen Nettoverlust von 101,4 Mio. Euro, verglichen mit 143,3 Mio. Euro im Jahr 2022. Der operative Verlust verkleinerte sich von 113,4 Mio. Euro im Jahr 2022 auf nunmehr 82,1 Mio. Euro. Die Umsätze und die Cash-Position hat Valneva bereits im Februar veröffentlicht. Die Gesamtumsätze von Valneva betrugen in 2023 153,7 Mio. Euro gegenüber 361,3 Mio. Euro, wo noch Umsatzerlöse in Höhe von 280,0 Mio. Euro aus COVID-19-Lieferverträgen verbucht wurden. Die Produktumsätze von Valneva erreichten im Jahr 2023 144,6 Mio. Euro, verglichen mit 114,8 Mio. Euro im Jahr davor. Die Barmittel betrugen am Jahresende 2023 126,1 Mio ....

