Zürich (ots) -Effiziente Analyse, Verwaltung und Optimierung von Vorsorge, Versicherungen, und Steuern per App. Caveo ermöglicht eine auf Roboadvisory basierte, personalisierte und steueroptimierte Finanzstrategie mit Erinnerungsfunktion, die sämtliche Vorsorgewerte und Versicherungen umfasst.Caveo (http://www.caveo.ch), das erste unabhängige, datengetriebene und automatisierte Vorsorge- und Advisory Tech der Schweiz, lanciert offiziell seine App. Diese bietet ihren Kunden:innen eine Lösung, mit der sie kontinuierlich die Kontrolle über ihre Vermögenssituation haben. Die Caveo-App bietet neben Vorsorge und Versicherungen als zentralen Bestandteil ihrer Leistungen auch Steuerberatung auf Honorarbasis an, wobei sämtliche Vermögenswerte berücksichtigt werden.Überversicherung und Verschlechterung des Lebensstandards nach Pensionierung vermeiden."Die Herausforderungen im Bereich Versicherungen und Vorsorge sind altbekannt", so Philippe Muntwyler, CEO und Co-Gründer von Caveo. "Zwei Drittel der Bevölkerung können den Lebensstandard nach der Pensionierung nicht halten, viele tragen unbewusst hohe Risiken, andere wiederum sind überversichert und geben Jahr für Jahr unnötig Geld aus."Die Gründe für diese Missstände sind kein Geheimnis. Es handelt sich bei Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensplanung um äusserst komplexe Themen, die nicht einfach zu überschauen sind und darum gerne vor sich hergeschoben werden. Wenig hilfreich ist auch, dass die Versicherungen und Konti in der Regel von verschiedenen Anbietern stammen, über die kaum jemand den Überblick hat.Persönliche Risikoanalyse in wenigen Minuten - unabhängige Finanzberatung per App.Caveo optimiert fortlaufend den Mix aus Vorsorge, Versicherungen und Anlagen. Dies erreicht die App mit einem automatisierten Beratungsprozess, der innerhalb weniger Minuten die Analyseergebnisse aufzeigt. Herkömmliche Vorsorgeanalysen dauern zirka zwei Wochen und beanspruchen mindestens zwei Beratungstermine. Nach Erhalt der Finanzanalyse können die Nutzer:innen direkt über die App einen persönlichen Beratungstermin buchen, um gemeinsam mit einem unabhängigen Finanzexperten die beste Finanz- und Vorsorgelösung zu planen. Damit ausschliesslich die Interessen der Nutzer:innen bedient werden, arbeitet Caveo mit unabhängigen, festangestellten Finanzberatern:innen. Diese erhalten Fixlöhne und arbeiten nicht provisionsbasiert.Dank Insur-Rating fortlaufende Policen-Optimierung - mit Erinnerungsfunktion.Die Wahl der optimalen Versicherungen stellt Caveo mit einem "Insur-Rating" sicher: ein automatisierter und datenbasierter Versicherungsvergleich, der die Risiken überwacht und die Policen fortlaufend optimiert. Auch der Bereich Vorsorge wird mittels einer personalisierten Risikoanalyse und Robo Advisory analysiert, um eine umfassende Pensionsplanung zu ermöglichen. Immer auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse - evidenzbasiert und prognosefrei. Dass die fortlaufende Optimierung der Policen nicht vergessen geht, wird mit einer Erinnerungsfunktion sichergestellt.Steuerberatung inklusiveAbgerundet wird das Angebot von einer Steuerberatung auf Honorarbasis, die auch sämtliche weitere Vermögenswerte berücksichtigt. "Wir wollen unsere Kund:innen ermächtigen, auf eine einfache Art die Kontrolle über ihre Vermögenssituation zu erlangen und ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dementsprechend wichtig ist uns das Vermitteln von finanzieller Bildung. Für Fragen gibt es eine integrierte Chatfunktion, die sämtliche Anfragen zeitnah beantwortet", so Chantal Heinis Hiroz, CFO und Co-Founder.Einsparungen von CHF 2000.- pro Jahr und Kund:in; durchschnittlich bis zu CHF 50.000.- mehr AltersguthabenDass sich die Kontrolle über Vermögensentwicklung und Risikoabsicherung lohnt, zeigen die bisherigen Erfahrungen. Dank kontinuierlicher Optimierung von Vorsorge, Versicherungen und einer guten Steuerstrategie konnten die Kund:innen von Caveo durchschnittlich rund 2000 Franken pro Jahr sparen und durchschnittlich bis zu CHF 50.000.- mehr Altersguthaben generieren.Über Caveo AGCaveo AG, mit Hauptsitz in Zürich, Schlieren, wurde 2019 gegründet. Das Advisorytech-Unternehmen ermöglicht per App ein umfassendes Finanzberatungsanalyse-Angebot für Privatpersonen im Bereich von Vorsorgegeldern, Versicherungen und Anlagen. Zu den weiteren Dienstleistungen zählen Steueroptimierung sowie das Bereitstellen von Finanzwissen. Das Unternehmen arbeitet Robo-Advisory basiert und mit unabhängigen, angestellten Finanzberatern. Mehr Infos auf www.caveo.chPressekontakt:Kontakt CaveoPhilippe Muntwyler, CEO & Co-Gründer Caveo AG, philippe@caveo.chKontakt MedienanfragenBrigitte Kaps, mail@rentapr.ch, Tel. +41 79 289 2042