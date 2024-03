Zürich (ots) -Am 22. April ist Earth Day und news aktuell setzt sich mit einer besonderen Aktion für den "Tag der Erde" ein. Ab sofort bis einschliesslich 29. April 2024 bietet die dpa-Tochter Kommunikationsprofis ein Earth Day-Special an. Dieses beinhaltet ausgewählte Verbreitungsservices für Nachhaltigkeitskommunikation zu einem stark reduzierten Preis. Die Hälfte der Einnahmen aus der Aktion spendet news aktuell an weltweite Wasserprojekte.Das Earth Day-Special richtet sich an alle Unternehmen oder Organisationen, die im Rahmen des Earth Days zu Nachhaltigkeits- und Umweltthemen kommunizieren möchten. Es beinhaltet die Verbreitung einer Medienmitteilung inklusive Multimedia-Material an Tages- und Publikumsmedien, Radio/TV, Online-Portale und Nachrichtenagenturen sowie an Fachmedien zu den Themen "Umwelt und Nachhaltigkeit". Zudem wird die Medienmitteilung auf Presseportal.ch veröffentlicht. Interessierte erhalten im Rahmen der Aktion einen Spezialpreis. Die Hälfte des Erlöses spendet news aktuell an eine Organisation, die sich weltweit für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung engagiert."Wir bei news aktuell sind davon überzeugt, dass Unternehmen und Organisationen sich aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen sollten. Mit unserer Earth Day-Aktion unterstützen wir sie bei ihrer Nachhaltigkeitskommunikation und dank unserer Reichweite gelangen ihre Botschaften an eine breite Öffentlichkeit. Ausserdem möchten wir mit unserer Aktion selbst zum Umweltschutz beitragen. Deshalb fördern wir mit unserer Spende Wasserprojekte, die sich für einen besseren Zugang zu Trinkwasser sowie für sanitäre Versorgung und Hygiene einsetzen", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG.Für weitere Details zu Buchungsbedingungen und Preis des Earth Day-Specials können Interessierte eine Mail an sales@newsaktuell.ch mit Betreff "Earth Day-Aktion" schicken.Über news aktuell (Schweiz) AGnews aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs.Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGDr. Beatrix TaProjektmanagerin KonzernkommunikationTelefon: +49 89/52394 - 38704ta@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100917161