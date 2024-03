DJ DE/Erzeugerpreise für Dienstleistungen sinken 2023 um 2,2 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland sind 2023 um 2,2 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, war das der erste Rückgang seit 2016. Ursache waren demnach stark gesunkene Frachtraten in See- und Luftfahrt. "Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer wirken sich nicht spürbar auf die Gesamtentwicklung der Preise in der See- und Küstenschifffahrt im vierten Quartal aus", teilten die Statistiker mit. Im Bereich Verkehr und Lagerei sanken die Erzeugerpreise demnach um 11,4 Prozent, nachdem sie 2021 und 2022 um 19,5 und 9,6 Prozent zugelegt hatten. In allen anderen Sektoren stiegen die Erzeugerpreise im vergangenen Jahr.

March 20, 2024 03:28 ET (07:28 GMT)

