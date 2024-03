Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit Zuwächsen aus dem Handel begeben. Nach deutlichen Abgaben am vergangenen Freitag und weiteren Verlusten zum Wochenbeginn stabilisierte sich der Anteilsschein von Lenzing am zweiten Sitzungstag der Woche. Gefragt waren darüber hinaus die schwer gewichteten österreichischen Banken. Der ATX stieg um 0,72 Prozent auf 3.453,88 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,61 Prozent auf 1.731,78 Zähler. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die zur Wochenmitte anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Eine Senkung ist von einem Großteil der Expertinnen und Experten ausgeschlossen, allerdings erhoffen sich Anlegerinnen und Anleger Hinweise auf das weitere ...

